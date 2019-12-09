Trendyol, Inditex'in Türkiye'deki online partneri oldu

İSTANBUL (AA) - Trendyol, müşterilerine sunduğu markalar arasına dünyanın en büyük moda perakendecilerinden Inditex'in Pull&Bear markasını da ekledi.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük e-ticaret platformlarından Trendyol, Inditex'in Pull&Bear markasının yeni sezon ürünlerini satışa sundu.

Inditex Group, ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Bershka ve Zara Home gibi tüm dünyada modaseverler tarafından en çok talep edilen markaları bünyesinde bulunduruyor.





- "İş ortaklarımızın stratejilerini ve büyümelerini destekliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Group Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, teknolojiyle müşterilerinin her zaman, her yerde en iyi alışveriş deneyimini yaşaması için çalıştıklarını belirterek, 25 milyon üyeleri arasında modayı sıkı takip eden önemli bir kitle olduğunu bildirdi.

"Lovemark" olmuş markaları bünyelerine katarak müşterilerinin zevklerine ve bütçelerine hitap eden ürünleri bulmalarını sağlamaya devam edeceklerini aktaran Mutlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda bizim için müşterilerimizin deneyimi her şeyin üzerinde. En iyi alışveriş deneyimi için Inditex gibi dünyanın en büyük moda perakende markasıyla yaptığımız iş birliği bizim için değerli. Tüm kategorilerde kullanıcılarımıza en geniş ürün yelpazesini hızlı ve güvenilir şekilde sunuyoruz. Bunu da teknoloji altyapısı ile sağlıyoruz.

Markalar; platformumuz üzerinden milyonlarca müşteriyle buluşup ürünlerini ve kampanyalarını kullanıcılarımız ile buluşturuyor, satışlarını artırıyor ve pazardaki yerini güçlendiriyor. İş ortaklarımızın Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca müşteriye ulaşmasını sağlayan bir teknoloji şirketiyiz. İş ortaklarımızın müşteri ve pazarı analiz etmelerine yönelik araçlar sunarak, stratejilerini ve büyümelerini destekliyoruz."



