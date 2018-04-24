TREDAŞ'tan fidan dikimi

ANKARA (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tekirdağ'da 250 fidan dikildi.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, "Enerjimiz Daha Yeşil Bir Dünya İçin" sloganıyla Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak fidan dikimi etkinliği yapıldı.
Etkinlik kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ/Yeniköy Mesire alanına TREDAŞ çalışanları tarafından gönüllü olarak 250 fidan dikildi.
TREDAŞ, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.