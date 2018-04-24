TREDAŞ'tan fidan dikimi

ANKARA (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tekirdağ'da 250 fidan dikildi.TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, "Enerjimiz Daha Yeşil Bir Dünya İçin" sloganıyla Tekirdağ...