TREDAŞ'tan elektrikte emniyetli kullanım uyarısı

ANKARA (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) tarafından elektriğin emniyetli kullanımının, can ve mal güvenliğinin sağlanması için hayati önem taşıdığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, TREDAŞ'ın Trakya Bölgesi'nde üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti sağladığı ifade edildi.

Elektrik hatlarına yapılan yanlış müdahalelerden ve ihmallerden dolayı Türkiye'de her yıl onlarca kişinin can ve mal kaybı yaşadığı belirtilen açıklamada, elektrik direklerinde yer alan iletkenlere yaklaşma mesafesinin ihlal edilmemesi gerektiğine işaret edildi.

İnşaat ve tadilat gibi işler esnasında bilinçsiz müdahaleler yapıldığının vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yaralanma ile sonuçlanan kazaların büyük bir çoğunluğu elektrik havai hatlarına yapılan yaklaşma mesafeleri ihlallerinden kaynaklanıyor. Son 5 yıllık istatistiklere göre, Trakya Bölgesi'nde kayıt altına alınabilen elektrik dağıtım şebekesi kaynaklı kazaların yüzde 66’sının elektrik havai hatlara yapılan bilinçsiz müdahaleler sonucu gerçekleştiği tespit edilmiştir. Özellikle yapı işleri sınıfında faaliyet gösteren tüm firmalar uyarımızı dikkate almalıdır. Elektrik dağıtım tesislerinin bulunduğu alanlarda yapılacak yapı işleri öncesinde, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği içinde belirtilen özel asgari şartlar, yapı işlerinde faaliyet gösteren firmalar tarafından dikkate alınmalıdır. Firmalar yönetmelik içerisinde belirtilen önlemleri yerine getirmesi durumunda. elektrik kaynaklı yaşayabilecekleri iş kazalarının veya diğer istenmeyen durumların önüne geçebileceklerdir."