Trakya Doğalgaz Dağıtım AŞ, Zorlu Enerji'ye devredildi

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin, şirket iştiraklerinden Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'ye devrinin onaylandığı bildirildi.
Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, hisse devrinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) onaylandığı belirtildi.
Söz konusu devirden sonra Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin yüzde 90 oranındaki payının Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'ye, yüzde 10'luk payının ise Zorlu Holding AŞ'ye ait olacağı kaydedilen açıklamada, "EPDK'nin 22 Haziran 2018 tarihli toplantısı ve 7913-1 sıra numaralı kararı uyarınca, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin hisse devrine onay verildiği bugün itibarıyla tarafımıza tebliğ edilmiştir." ifadesi kullanıldı.