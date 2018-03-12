Trafik sigortasında hedef makul fiyatlar

ANKARA (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, sigorta sektörü olarak 22 milyon sürücünün almakla yükümlü olduğu trafik sigortasını, makul fiyatlarla sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik sponsorluğunda, Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi, Ankara'da gerçekleştirildi.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, sigorta sektörü olarak hedeflerinin 22 milyon sürücünün almakla mükellef olduğu trafik sigortasını makul fiyatlara indirmek olduğunu belirtti.

Bu noktada sebepsiz zenginleşmeye neden olan ve 22 milyon sürücünün maliyetini artıran tazminatların hakkaniyete uygun olarak verilmesi gerektiğini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sektör olarak doğru kişiye doğru tazminatı zamanında ödemek istiyoruz. Bu konuda karşılaşılan sorunlardan biri de maluliyet tazminatlarında ortaya çıkıyor. Bu çerçevede maluliyet raporlarında kazayla illiyet bağı olmayan hususların yer almaması gerekiyor. 1969 yılı 'Çalışma Gücü ve Meslekten Kazanma Güç Kaybı Yönetmeliği'nin güncellenmesi ve tazminat hesaplamasında aktüeryal metodolojiye uygun hesaplama standardının getirilmesi gerekmektedir."

Kongreye, Yargıtay, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, adli tıp uzmanları, sigorta şirketi temsilcileri, sigorta ve tazminat alanındaki profesyoneller, avukatlar, aktüerler ve trafik kazasına bağlı yaralanmalarda maluliyet ve bedensel zararların tazmini değerlendirme süreçlerine dahil olan bilirkişiler katıldı.