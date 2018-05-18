Toyota'nın yeni bayisi Tekirdağ'da hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Toyota, Türkiye’deki bayi ağına bir yenisini ekledi.

Şirket açıklamasına göre, Toyota’nın Türkiye’deki 59’uncu yetkili satıcısı olan Toyota Plaza Köşkdere, Tekirdağ’da hizmet vermeye başladı.



Bin 150 metrekarelik bir alanda inşa edilen Toyota Plaza Köşkdere, 360 metrekaresi showroom, 510 metrekaresi mekanik atölye olmak üzere toplamda 2 bin 400 metrekarelik bir alanda kuruldu.

Toyota Plaza Köşkdere'de verilecek tüm hizmetler için 8 kişilik uzman bir ekip bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Plaza Köşkdere Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Köşkdere, Toyota’nın gücünü ve müşteri memnuniyetine olan inancını Tekirdağ'a taşıdıklarını belirterek, "Toyota'nın Türkiye'deki 59'uncu bayisini kentimize kazandırdığımız için mutluyuz. Toyota'yı ilimizde temsil ediyor olmak gurur verici. Halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik olarak inşa edilen bayimiz, showroom'un yanı sıra hizmet kalitesiyle de müşterilerimize en iyiyi sunacaktır." ifadelerini kullandı.