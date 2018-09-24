Toyota'dan mesleki teknik eğitime destek

SAKARYA (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, mesleki teknik eğitimin kalitesini artırmak amacıyla bu yıl Türkiye'nin dört bir yanındaki meslek liseleri ve üniversitelere 47 araç, 355 şanzıman ve 376 motor bağışında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki okullara eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman bağışı yapan Toyota Otomotiv Sanayi'nin, mesleki teknik eğitimin kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler büyüyerek devam ediyor.

Eğitim amaçlı araç ve ekipman bağışlarıyla meslek öğrencilerinin sürekli gelişen teknolojiye paralel eğitim alarak bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen şirket, son olarak 17 ildeki okullara 20 araç, 26 ildeki okullara ise 133 motor ve 115 şanzıman hibesi gerçekleştirdi.

Toyota Türkiye'nin böylece bu yıl ülkenin dört bir yanına toplamda yaptığı araç bağışı 47, şanzıman sayısı 355 ve motor sayısı 376'ya ulaşmış oldu.

Fabrika ayrıca, 5 farklı ilde AFAD ve itfaiyeye 14 hurda araç desteği sağladı.

Toyota Otomotiv Sanayi ayrıca, staj programları ve fabrika bünyesinde gerçekleştirilen teknik gezilerle de öğrencilere mesleki anlamda farkındalık kazandırıyor.

