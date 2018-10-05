Toyota'dan ekim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Toyota, gerek müşterilere gerekse de bayilerine yönelik bir kampanya başlattı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, başlattığı ekim kampanyası ile sektöre canlılık getirmeyi hedefleyen Toyota, 94 bin 900 TL’den satışa sunulan Corolla 1.6 Life MT modelinde 10 bin 200 TL indirim yapıyor.

Toyota Corolla’nın tüm 1.6 benzinli modellerinin anahtar teslim fiyatlarında da 10 bin 200 TL'ye varan indirimler bulunuyor. Bunun yanında hurda teşviki kapsamında, özellikle Corolla sahibi olmak isteyenler, çok daha avantajlı fiyatlar ile bu olanağa kavuşacak.

Kampanya kapsamında, Toyota Auris’in 1.6 benzinli modelleri ile Auris Hybrid ve Auris TS Hybrid modelleri 5 bin TL'ye varan indirimler ile kampanyaya dahil oluyor. Yaris'in 1.0 versiyonu hariç diğer versiyonlarında da indirim 5 bin TL'ye ulaşıyor.



RAV4’ün Hybrid Advance 4x2 modeli dışındaki tüm RAV4 Hybrid modelleri de 15 bin TL’lik indirim ile ekim kampanyasını çok avantajlı kılıyor.





- 8 bin TL ek indirim





Corolla başta olmak üzere birçok Toyota modeli için geçerli olacak kampanyada eylül ayı başında 108 bin 700 TL'ye satılmakta olan Corolla 1.6 Life modeli, 94 bin 900 TL liste fiyatı ile sunulacak.

Hurda araçlarını vererek yeni bir Corolla almak isteyenler, ayrıca 8 bin TL'lik ek indirim ile bu otomobile 86 bin 900 TL’ye sahip olabilecek.





- Faiz avantajı devam ediyor







Ekim ayı kampanyasında, 2018 model tüm Auris, Auris Hybrid, Yaris, Yaris Hybrid ve RAV4 Hybrid modellerinde 25 bin TL’ye, 12 ay vadeli, yüzde 0,93 faiz avantajı da devam ediyor.

Ayrıca, ekim ayında perakende satış faturası kesilen tüm 2017 model otomobillerin metalik renk fiyat farkı da Toyota tarafından karşılanacak.



Yüzde 3,03’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın ekim kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine gelecek yılın nisan ayında başlayabilecek.

Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota plazalarda takas imkanı da bulunuyor.

