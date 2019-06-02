Toyota'dan Dünya Çevre Günü'nde 6 büyük hedef

İSTANBUL (AA) - Toyota, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nden yola çıkarak haziran ayını Türkiye’de "Çevre Ayı" ilan etti.



Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, haziran ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek çevre konusunda dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Toyota ayrıca, 2050 yılında 9,1 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusuna yönelik olarak "2050 Çevre Hedefleri" çerçevesinde çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.



Çevreci özellikler taşıyan teknolojileri hayata geçirmek için 50 yıla yakın süredir çalışmalar yapan ve çözümler sunan Toyota, yapmış olduğu bu çalışmalar ile yakıt verimliliğini artırmak ve karbondioksit emisyonunu düşürmek, hava kalitesini artırmak için egzoz gazı salımını azaltmak ve azalan petrol rezervlerine karşı alternatif enerji türleri bulmak olmak üzere 3 temel hedefe odaklanmış durumda.



Toyota'nın "2050 Çevre Hedefi", otomobillerin çevresel etkilerini sıfıra indirmek için 6 ana başlıktaki stratejilerden oluşuyor.



Otomobillerde "0" emisyon hedefiyle yola çıkan Toyota, 2050 yılında, emisyon oranını 2010’a göre yüzde 90 düşürmeyi amaçlıyor. 1997 yılından bu yana çevre dostu 13 milyondan fazla hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, tüm dünyada 2020 yılında her binek modelinin birer hibrit versiyonu olması hedefini taşıyor. Toyota, bu hedefini Türkiye’de bir yıl öncesinden gerçekleştirdi. Hibrit araçların kullanılmasıyla birlikte eş değer fosil yakıtlı araçların kullanımına göre 93 milyon ton daha az karbondioksit emisyon salımının gerçekleştiği de bugün kayıtlara yansımış durumda.

İkinci hedefinde, emisyon oranını araç ömrü boyunca sıfırlamak için teknolojiler geliştirmeye devam eden Toyota, üçüncü hedef olarak da üretimde ortaya çıkan karbondioksit emisyonunu da sıfırlama gayreti içinde. Bu amaçla Toyota, karbondioksit emisyonunu azaltmak için üretim fabrikalarında güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor.



2050 yılında su ihtiyacının, bugünkü seviyeye göre yüzde 55 artacağını öngören Toyota, dördüncü hedef olarak fabrikalarında yağmur suyu kullanımını artıracak ve kullanılan suyun yeniden kullanımını sağlayacak projelere destek veriyor.



Dünyada artan nüfusun ve ekonomik büyüme baskısının, tüketimi giderek artırdığına dikkati çeken Toyota, beşinci hedef olarak çevreci materyaller kullanmak, otomobil yapımında kullanılan parçaların ömrünü daha da uzatmak adına geri dönüşüm teknolojisinin geliştirilmesini amaçlıyor. Toyota, 40 yıldır bu konuda çalışıyor ve dünyadaki ilk teknolojileri kullanma konusunda liderlik ediyor.



Altıncı hedef olarak ise gelecekte doğa ile uyumlu bir toplum kurma hedefini taşıyan Toyota, insanların ve doğanın gelecekte bir arada yaşamaya devam etmesi için ormanların ve doğanın tüm bölgelerde korunmasının gerekliliğine inanıyor. Bu konuda Toyota, farkındalık yaratmak adına fabrikalarını ağaçlandırıyor ve çevreci aksiyonlar alıyor. Böylelikle Toyota, sürdürülebilirlik ve çevresel performans konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

