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Toyota'da servis avantajı martta da devam ediyor

- Toyota'nın, mart ayı boyunca sürecek servis kampanyası ile Toyota sahipleri yeni mevsimi avantajlarla karşılayacak

02 Mart 2018 Cuma 14:19
Toyota'da servis avantajı martta da devam ediyor
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İSTANBUL (AA) - Toyota'nın, mart ayı boyunca sürecek servis kampanyası ile Toyota sahipleri yeni mevsimi avantajlarla karşılayacaklar.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 31 Mart tarihine kadar devam edecek kampanyada, Toyota servislerine gelen 2013 ve öncesi tüm Toyota modelleri Forever programı kapsamında parçada yüzde 15, işçilikte ise yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecekler.

Toyota Forever Kart sahiplerinin yararlanabileceği kampanya kapsamında kart sahipleri, Toyota Protect Tam Koruma Paketi, gövde ve döşeme koruyucu ürünlerini birlikte aldıklarında Döşeme Koruyucu ürüne yüzde 20 indirim ile sahip olabilecekler.

Ayrıca araç modeli ve model yılı kısıtlaması olmaksızın tüm Toyotalara, Toyota Forever Kart indirimlerine ilave olarak, periyodik bakımlarda 1 litrelik Toyota orijinal motor yağı ile birlikte 4 adet Bridgestone, Lassa veya Michelin lastik alımında bir sonraki bakımda kullanılmak üzere 150 liraya varan lastik kuponu hediye edilecek.

Kampanya süresince Toyota Forever Kart sahipleri ayrıca Toyota Asistanım ürününü yüzde 40 indirim fırsatıyla alabilecekler.

Toyota sahiplerinin tüm bu indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, araçlarını en yakın Toyota Plaza’ya götürmek olacak.

Anahtar Kelimeler:
Toyota
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