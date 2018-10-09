Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de iki atama

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ’de iki direktörlük pozisyonuna atama yapıldı.

Toyota'dan yapılan açıklama göre, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ’de iki direktörlük pozisyonuna atama yapıldı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ’de Satış Sonrası Direktörü olarak atanan Burak Beşer, 2001-2003 yıllarında General Motors Türkiye’de görev aldı. Beşer, 2003-2009 yıllarında Daihatsu Türkiye’de Satış Sonrası Müdürü, 2009-2015 yıllarında da Daihatsu Türkiye ve DJ Auto Otomotiv Yedek Parçaları Ticaret AŞ'de Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Son olarak ALJ Grup Şirketi DJ Cool Klima ve Soğutma Cihazları Sanayi Ticaret AŞ'de Genel Müdürlük görevinde bulunan, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Satış Sonrası Direktörü Burak Beşer, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun, evli ve bir çocuk babasıdır.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ’de Mali ve İdari İşler Direktörlüğü görevine Serdar Acar getirildi. Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan Acar, 2014 yılından bu yana ALJ Grubu Dubai merkez Ofisi’nde Türkiye portföyünden sorumlu Kıdemli Finans Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Acar evli ve bir çocuk babasıdır.

