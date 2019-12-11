Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den mesleki teknik eğitime destek

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, mesleki teknik eğitime destek faaliyetleri kapsamında eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman hibe etmeye devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla meslek liseleri ve üniversitelere araç ve ekipman desteği sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi tarafından 2020 yılı boyunca 18 meslek lisesi ve 6 üniversiteye 24 adet araç hibe edilmesi planlanıyor.



Öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen araç ve ekipmanları ilk olarak, Sakarya, Antalya, Tokat, Mersin, Bilecik, Bartın, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Ordu, Kırşehir, Kütahya, Adana, Kilis, Ankara, Yalova ve Erzurum'daki okul ve kurumlara teslim edilecek.

Bugüne kadar 187 araç, 843 motor ile 643 şanzımanı Türkiye'nin birçok farklı kurum ve okullarına eğitim amacıyla hibe eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gelecek 3 yıl boyunca 75 araç, 102 motor ile 44 şanzıman daha hibe etmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, sektörü daha da ileriye taşıyacak öğrencilerin topluma kazandırılmasını amacıyla teknik ve mesleki okulların eğitimlerine destek olmaya önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ulusal çapta yapılan bir faaliyete dönüştürdüğümüz araç ve ekipman bağışlarımızı devam ettirerek öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alırken, değişen dünya ve gelişen teknolojiyi takip etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Araç ve ekipman desteğinin yanı sıra uzun ve kısa dönem staj programları ve fabrika bünyesinde gerçekleştirilen teknik gezilerle de öğrencilerin mesleki teknik eğitimine katkı sağlıyoruz."





