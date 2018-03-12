Toyota çalışanları kendi işlerinin CEO'su

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, tüm çalışanlarının işlerine tutku ile sahip çıkması için yeni bir uygulama başlattı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çalışanların yalnızca kendi işleriyle değil, şirketi ilgilendiren tüm konularla yakından ilgili olmasının hedeflendiği çalışmada, çalışanların unvanlarının başına "stratejik" kelimesi getirilecek.

Söz konusu uygulama ile Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ çalışanlarının, şirketin tüm stratejisinin bir parçası olması ve kendilerini, kendi işlerinin üst yöneticisi (CEO) gibi görebilmesi amaçlanıyor.



Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından geliştirilen yeni uygulama, ilk etapta tüm kartvizitlerin değişimiyle başlayacak. Bu çerçevede insan kaynakları müdürünün unvanı "stratejik insan kaynakları müdürü" olacak.

Genel stratejide çalışanların kendi işlerinin ne kadar stratejik bir role sahip olduğunu hissetmesi ve bunun yansıtılmasının amaçlandığı uygulamayla Toyota'da stratejik yönetim anlayışının geliştirilmesi hedefleniyor.





- "Tüm çalışanlar stratejinin bir parçası"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, çalışanların zaman zaman düştüğü hatalardan birisinin, unvan ve pozisyonlarına bağlı olarak, kendilerini stratejik kademeden uzak görmeleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu düşünceyle işlerine yaklaşan çalışanlar, işlerinin stratejinin bir parçası olduğunu gözden kaçırıp işlerini alışılagelmiş şekilde, işi 'gereği kadar' yapmalarının yeterli olduğu inancına kapılmaktadır. Ancak her pozisyon önemlidir ve stratejinin kilit parçalarından birini oluşturur. İşimizi alışılagelmiş yöntemlerle ve günün gerektirdiği kadarıyla yapıp tamamlamaktan çok, işi geliştirmenin, işin şirket stratejisine nasıl katkı sağlayabileceğinin düşünülmesi ile harika fikirler çıkabildiğini görüyoruz. İşte bu nedenle görevi ve kademesi ne olursa olsun, tüm ekip arkadaşlarımızda bu konuda bir farkındalık yaratmayı amaçladık. Böylece tüm unvanların önüne 'stratejik' kelimesini ekledik. Bu uygulama ile herkes, yaptığı işin stratejik taraflarını da keşfedebilsin, işini bu anlayışla geliştirebilsin ve genel stratejiye 'ortak' olsun istedik."





- Antik tiyatro esin kaynağı





Öte yandan, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ İnsan Kaynakları Müdürlüğü, stratejik unvan uygulaması ile birlikte "Town Hall" adı verilen bir başka süreci de yıl boyunca devreye alacak.

Antik tiyatrolardan esinlenerek hayata geçirilecek uygulamayla tüm şirket çalışanları ve üst yönetimin sahnede olacağı kurguda, şirket stratejisinin masaya yatırılacağı interaktif bir platform oluşturulacak. Böylelikle üst yönetim ile çalışanlar daha sık bir araya gelecek ve tüm çalışanların sorular sorabileceği rahat bir ortam yaratılacak.







