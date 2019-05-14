TOTAL'den muadili olmayan bir madeni yağ analiz sistemi

İSTANBUL (AA) - TOTAL, dünyanın dört yanından milyonlarca farklı yağ örneğini veri havuzunda toplarken, ANAC sistemiyle yapılan yağ analizinden, motorun ömrünü uzatacak çözümler çıkıyor.

TOTAL'den yapılan açıklamaya göre, dünyada 150'den fazla ülkede, otomotiv, endüstri, taşımacılık, tarım, inşaat ve denizcilik sektörlerine ürün tedariki yapan TOTAL'in Türkiye iştiraki Total Turkey Pazarlama, gelişmiş yağ analiz sistemi ANAC yardımıyla araçların yaşayacağı olası sorunları önceden tahmin ederek kullanıcılara çözüm önerileri sunuyor.

TOTAL ANAC, 35 yıldır dünyanın dört bir yanından gelen verilerle büyüyen ve 5 milyondan fazla tanıyı içeren veri havuzuna dayanarak kullanılmış yağı teşhis eden yağ analiz sistemi olarak tanımlanıyor. Bu havuz, TOTAL ANAC teşhisleriyle alınan başarılı düzeltici aksiyonlara göre oluşturulan yorumlar ve kullanıcı geri bildirimleriyle besleniyor.



Sistem, yağ analizi ile araç veya ekipman problemlerini, aracın/ekipmanın yaşını, çalışma şartlarını ve normal aşınma oranını dikkate alarak teşhis etmekte kullanılıyor. Problemin teşhisinin ardından çözmek için neler yapılacağı konusunda kullanıcıya öneriler sunuyor.





- Filo yönetimi için ideal







TOTAL ANAC'ın araç filosu yönetimi için özel olarak geliştirilen bir yağ analiz sistemi bulunuyor. TOTAL ANAC Pro adını taşıyan bu sistem, güç aktarma organlarının (motor, şanzıman, diferansiyel ve tüm bağlantıları) aşınmasını ve yağın durumunu sistematik şekilde takip ediyor. Olası araç arızalarının tespitinde kullanılan sistem, kullanıcıların araç filolarına yönelik önlemleri planlanmasına yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOTAL Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar, ANAC Pro ile beklenmedik arızaların, ticari kayıpların ve acil durum bakımlarının önüne geçmenin mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ANAC Pro, benzer milyonlarca aracın deneyiminden yola çıkarak karşılaştırmalı çözümler ve kolayca takip edilebilen iyileştirme önerileri sunar. Bu sayede, bakım zamanlamalarının doğru planlanması, doğru ekipmanlara gereken müdahalelerin yapılması, aracın ve ekipmanların maksimum çalışma saatini elde etme ve ömürlerini uzatma imkanı sağlar. ANAC Pro, bu öne çıkan özellikleri ile filo optimizasyonunun belkemiği niteliğindedir."





