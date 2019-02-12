Total'den elektrikli ve hibrit araçlar için yeni motor yağı

ANKARA (AA) - Total tarafından elektrikli ve hibrit araçlar için geliştirdiği yenilikçi soğutma ve yağlama ürün serisiyle elektrikli mobilite konusunda kilit rolünü sağlamlaştırdığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Total Ar-Ge ekiplerinin önemli çabaları sayesinde üretilen yeni ürünlerin motor türlerinin çeşitli bileşenlerinin soğutma ve yağlama ihtiyaçlarını karşılamak ve kullanım ömürleri boyunca en iyi durumda kalmalarını sağlamak üzere özel olarak geliştirildiği belirtildi.

Araç üreticileri için iki yeni ürün serisi bulunduğu ifade edilen açıklamada, bunların hafif ticari araçlar için Total Quartz EV Fluid ve arazi araçları, elektrikli otobüsler ve diğer elektrikli ağır ticari araçlar için Total Rubia EV Fluid olduğu kaydedildi.



Açıklamada, Total Madeni Yağlar tarafından pazara sunulan yeni ürün serisinin, şarj etme, depolama ve filo yönetimi için sunulan çok çeşitli ürün ve hizmetlere ek olarak, pazarın en yeni nesil segmentinde önemli bir yer aldığı vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Madeni Yağlardan Sorumlu Total Pazarlama ve Servisler Başkan Yardımcısı Philippe Charleux, "Araçlar üretim hattından çıkmadan önce dolumu yapılan bu yüksek performanslı sıvılar, araçlara servis ömürleri boyunca eşlik edecek. Parça üreticileri, otomobil üreticileri ve son kullanıcılar dahil tüm müşterilerimize fayda sağlayacaktır. Bu proje, teknik üstünlüğümüzün, elektromobilitenin geleceğine ilişkin öngörümüzün ve inovatif yetkinliğimizin güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.