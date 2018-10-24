Tosyalı Holding Cezayir yatırımında bir tesisi daha tamamladı

İSTANBUL (AA) - Tosyalı Holding, Cezayir'deki yatırımı kapsamında önemli bir tesisi daha devreye aldı.

Tosyalı Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, Cezayir'in Oran kentinde yapımı devam eden Tosyalı Algeria kompleksinde üçüncü etap yatırımı kapsamında önemli bir tesis devreye girdi ve DRI üretim tesisindeki brülörler ilk kez ateşlendi.

Yıllık 4 milyon ton kapasiteyle çalışması planlanan tesisin pelet ve DRI tesisinden oluşan üçüncü aşamasının faaliyete geçmesi için ise kısa bir zaman kaldı.

Pelet tesisinden sağlanacak ham madde ile çelikhaneye yarı mamul üretecek olan DRI tesisi, doğal gazla çalıştığı için soğuk ve sıcak ayrıştırma sistemine sahip bulunuyor. DRI tesisi, sıcak ayrıştırma sistemiyle tamamlanmasına çok az bir zaman kalan üçüncü etap yatırımın önemli bir parçası olan çelikhaneye çelik kütük üretimi için yarı mamul üretecek.

İlk iki etabı tamamlanan tesislerde şu anda kütük, demir çubuk ve filmaşin üretimi gerçekleşiyor. İlk iki tesiste hurdadan çelik elde edilirken, üçüncü faz ile demir madeninden, cevherden çelik üretimine geçilecek.





- "Afrika'nın en önemli demir çelik üreticileri arasında yer alacağız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tosyalı Algeria'nın ardından Senegal'de de gerçekleştirecekleri yeni yatırımla Afrika'nın en önemli demir çelik üreticileri arasında yer alacaklarını belirtti.

Tosyalı Algeria'da birinci ve ikinci fazların ardından üçüncü fazın da tamamlanmasıyla ilk çelik ürünü almak için heyecanlı bir bekleyiş içinde olduklarını aktaran Tosyalı, "Bir Türk çelik üreticisi olarak yatırımını tamamladığımız ve dünyanın en büyük DRI üretim tesisinde brülörler ateşlendi. Artık ilk ürünü alıp sıvı çeliğe dönüştürmek üzere dua ediyor, günleri sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tosyalı, inşaat demiri üretimine 2013'ün ikinci yarısında 1,2 milyon tonluk üretim kapasitesiyle başladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Daha sonra yaptığımız yatırımlarla burada kapasitemiz 3,2 milyon tona çıkmış durumda. 2015'in ikinci yarısında hizmete giren filmaşin tesisimizde ise yılda 600 bin ton kapasiteli düz kangal demiri üretiyoruz. Tosyalı Algeria'nın tüm fazları üretime başladığında yıllık üretim kapasitemiz 8 milyon tonun üzerine çıkacak. Tam entegre bir tesis olan Tosyalı Algeria'daki boru fabrikası yatırımını da tamamladık. Test üretimi başarıyla gerçekleşen tesisin kapasitesinin yıllık 250 bin ton. Toplamda 6 milyar dolarlık yatırımın şu anda 4 milyar dolarlık bölümünün tamamlandık."





- "Güney Avrupa da hedef bölgelerimiz arasında"





Fuat Tosyalı, ekim ayı içinde Türkiye-Afrika Ekonomi İş Forumu kapsamında Afrika kıtasındaki ikinci yatırım için imza attıklarını anımsatarak, Senegal'in inşaat demiri ve çelik ithalatına bağlı bir ülke olması dolayısıyla yatırım yapmaya karar verdiklerini bildirdi.

Sadece Senegal'e odaklanmadıklarını, bölgedeki diğer ülkeleri de içeren çok aşamalı bir yatırım planı hazırladıklarını vurgulayan Tosyalı, "Senegal'deki fabrikanın 2 yılda üretime geçebileceğini düşünüyoruz. İlk aşamada, Türkiye ve Cezayir'den ham madde tedarik edebilecek ve yıllık 1 milyon tonluk inşaat demiri üretebilecek bir tesis olacak. İlerleyen aşamada madenden demir-çelik üretimine entegre bir tesis kurma hedefimiz var." değerlendirmelerini yaptı.

Yıl sonuna kadar ilk kazmanın vurulacağını belirten Tosyalı, "Madenden demir çeliğe uzanacak üretim için yapacağımız yatırım 2 milyar doları bulabilir. İlk etapta ihracat hedefimiz olan pazarların başında son yıllarda ciddi bir ekonomik hareketin olduğu Afrika geliyor. Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra Sahra altı bölgede ciddi bir hareketlilik var. Biz de bu bölgeyle yakından ilgileniyoruz, bu bölgenin en önemli tedarikçileri arasında yer alacağız. Afrika dışında Güney Avrupa da hedef bölgelerimiz arasında. Karadağ'daki üretim tesisimiz zaten Balkan ülkeleriyle ciddi bir iş ilişkisi içinde, her iki üretim kompleksimizin yaratacağı sinerjiyle bu bölgede çok daha etkin bir oyuncu olacağız." ifadelerini kullandı.