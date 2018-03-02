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Toroslar EDAŞ'ın Mobil 186 uygulaması yenilendi

ANKARA (AA) - Toroslar Elektirik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) tarafından elektrik abonelerine dijital hizmet veren "Mobil 186" uygulamasının yenilendiği bildirildi.Toroslar EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana, Gaziantep,...

02 Mart 2018 Cuma 15:05
Toroslar EDAŞ'ın Mobil 186 uygulaması yenilendi
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ANKARA (AA) - Toroslar Elektirik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) tarafından elektrik abonelerine dijital hizmet veren "Mobil 186" uygulamasının yenilendiği bildirildi.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Kilis illerinin elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirketin güncellenen uygulamasıyla müşteriler konum ve fotoğraf paylaşarak arıza kaydı oluşturacak ve planlı kesintiler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecek.

IOS ve Android işletim sistemli cihazlar üzerinden 100 bin kişinin kullandığı yeni uygulama ile aboneler planlı kesintileri harita üzerinde görebilecek.

Ayrıca kullanıcılar uygulama sayesinde özel haber ve kampanyalardan haberdar olacak.

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