Tofaş'a bilgi iletişim teknolojilerinde ABD'den iki ödül

İSTANBUL (AA) - Tofaş'ın geliştirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri, ICMG Architecture (Küresel Dijital Mimaride Mükemmeliyet Ödülleri) tarafından iki farklı kategoride birinci oldu.

Şirket açıklamasına göre, Tofaş'ın geliştirdiği iki proje; teknoloji, strateji ve yazılım mimarisi alanında başarılı projeleri onurlandıran dünyanın en prestijli ödül platformlarından ICMG Architecture Ödülleri'nde birincilik elde etti.

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü'nün üzerinde çalıştığı servis yönelimli mimari çözümleri "Best Global SOA Vision for Enterprise Services" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olurken, kurumsal mimari yaklaşımı da "Best Enterprise Architecture Approach" kategorisinde ilk sırada yer aldı.

32 ülkeden binden fazla projenin katılım gösterdiği bu yılki yarışmanın küresel finaline ise bankacılık, havayolu ve sağlık gibi farklı sektörlerden 32 proje seçildi ve kazananlar bağımsız jüri üyelerine yapılan sunumlar doğrultusunda belirlendi.

Tofaş Yazılım Süreç ve Entegrasyon Yöneticisi Eren Çopur ve Yazılım Geliştirme Yöneticisi Serdar İlter, ABD'nin New York eyaletinde gerçekleştirilen dünya finaline katılarak projelerin sunumlarını gerçekleştirdi.Tüm proje sunumlarının tamamlanmasının ardından jüriler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu her bir kategori için kazananların açıklandığı ödül töreninde Tofaş, projelerinin yarıştığı her iki kategoride de dünya 1'incisi oldu ve ödüle layık görüldü.

Her yıl dünyanın önde gelen şirketlerinin katıldığı "ICMG Architecture" ödülleri; küresel çapta tanıma, kabul, bilinirlik ve güvenilirlik açısından küresel bir mükemmellik ölçütü olarak da kabul ediliyor.