TKİ'den maden sahası ihalesi

ANKARA (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca (TKİ) Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden sahası ihale edilecek.

TKİ'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TKİ'nin Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan 86071 sicil numaralı maden ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı maden sahası, ruhsatın devri suretiyle işletme hakkının verilmesi şeklinde kapalı teklif alma ve açık artırma usulüyle ihale edilecek.

Jeolojik rezervi 139 milyon ton olan sahanın ihalesi, 15 Mayıs Salı günü saat 14.00'te TKİ ihale salonunda yapılacak. İhaleyi kazanan şirket, 31 Temmuz 2046'ya kadar sahayı işletme hakkına sahip olacak.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ise en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak yer alabilecek.

Geçici teminat tutarı 20 milyon lira olarak belirlenen ihale için isteklilerin tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar TKİ'ye üzeri imzalı, kapalı ve kaşeli zarf içinde elden teslim etmeleri gerekecek.

İsteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 toplam varlıklarının en az 400 milyon lira, toplam öz kaynaklarının ise en az 60 milyon lira olması gerekiyor.