TİM Başkanı Gülle: İhracatçının beklentisi Eximbank'ın kaynaklarının artırılması

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Eximbank'ın son dönemde finansla ilgili sıkıntılara büyük katkıda bulunduğunu belirterek, "İhracatçının en önemli beklentisi, Eximbank’ın kaynaklarının artırılması, sermayesinin güçlendirilmesidir." dedi.

Gülle, Hadımköy-Arnavutköy Sanayici ve İş Adamları Derneği (HASİAD) tarafından düzenlenen toplantıda, bölgede faaliyet gösteren iş adamlarının son zamanlarda yaşadıkları sorunları dinledi.

Türkiye’nin son dönemde yaşadığı sıkıntıları giderecek tek şeyin ihracat olduğunu vurgulayan Gülle, "Bankalarla ilgili şikayetler hepimizin malumu... Şu anda tek konu; finans... Onun ötesinde Türkiye’nin satmakla ilgili bir sorunu yok. Bu kurlar artık Türkiye'nin ihracat yapması gereken kurlar, ihracatın çok yukarılara taşınması gereken kurlar… Bize düşen ihracatı en iyi şekilde yükseltmektir." şeklinde konuştu.

İş adamlarının üreterek, daha fazla ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade eden Gülle, TİM olarak, iş adamlarının karşılaştığı sıkıntıların çözümü için çalıştıklarını, sorunların çözümünün takipçisi olduklarını anlattı.

Gülle, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eylül ayı en çok, ihracatçının ihracat yaptığı bir dönem oldu. Bu açıdan ihracatta yakaladığımız başarıyı böyle devam ettirirsek, inşallah sorunların altından kalkabiliriz. Bu ülkenin yapması gereken tek şey, üretmek ve satmak... İhracat yapmak, üretimin bir üst ligidir. Dünya ile rekabet ediyorsunuz, yerelden küresele açılıyorsunuz. Başarı hikayelerini taçlandırmak ve çoğaltmak iş adamları olarak görevimizdir. Bunu yaparken de biz, sizlerin yanındayız."

"Hadımköy'e değer katacak bir Eximbank şubesini açarız"

İsmail Gülle, Eximbank'ın, elindeki fonlarla son dönemde ihracatçıya çok destek olduğunu, TİM'in de elindeki fonları Eximbank'a vererek ihracatçıyı desteklediğini kaydetti.

İhracatçılar olarak son dönemdeki ekonomik duruma kayıtsız kalmadıklarını belirten Gülle, "Elimizdeki fonları Eximbank, kaldıraç olarak kullanıp ihracatçılara dağıtıyor. Eximbank, son dönemde finansla ilgili sıkıntılara büyük katkıda bulunuyor. İhracatçının en önemli beklentisi, Eximbank’ın kaynaklarının artırılması, sermayesinin güçlendirilmesidir." dedi.

Gülle, ihracatı yoğun olan Hadımköy'de, Eximbank şubesinin kurulmasının önemli bir prestij olacağını, bu bölgede açılacak bir Eximbank şubesinin finansmana erişimde daha çok kolaylık sağlayacağını kaydetti.

TİM olarak her zaman ihracatçının yanında olduklarını vurgulayan Gülle, şöyle devam etti:

"TİM olarak hizmeti de iş adamlarının ayağınıza getireceğiz. İnşallah en kısa zamanda Hadımköy'e değer katacak bir Eximbank şubesini açarız. İnşallah ihracatımızı 200 milyar dolar seviyelerine çıkartacağız. Hizmet ihracatı da önemli bir ihracat kaldıracı olacaktır. 50 milyar doların üstünde bir hizmet ihracatı var, bir döviz girdisi var. Transit ihracatımız var. Hong Kong, Katar, Singapur... Buralarda üretim yok. Ticaretle milyar dolarlık fonlarla oynuyorlar. Biz bu işi biliyoruz. Bizler de transit ticarette bunu yapabiliriz. Elektronik ticareti kullanmanızı istiyoruz. Ticarette sanal ortamı kullanmak çok önemli."

"Asgari ücret teşviki devam etmeli"

HASİAD Başkanı Hüseyin Bozdağ da sanayiciye verilen asgari ücret teşvikinin devam etmesi ve devlet teşviklerinin verginin çok toplandığı sektörlere verilmesi gerektiğini söyledi.

Son dönemde sanayicilerin finansmana erişimde zorluk çektiğini dile getiren Bozdağ, Hadımköy'de faaliyet gösteren sanayicilerin, Eximbank'ın bir şubesinin Hadımköy'e açılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Bozdağ, Hadımköy Organize Sanayi Bölgesi'nin ıslah edilmesi ve bölgede "ezberleri bozacak" sanayi bölgeleri kurulması gerektiğini de kaydetti.