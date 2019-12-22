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Ticaret Bakanlığı trüf mantarı ihalesi gerçekleştirecek
Ticaret Bakanlığı, Van'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 80 kilogramlık trüf mantarını ihaleyle satacak.
Ekonomi 22.12.2019, 12:54
ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu trüf mantarları "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden yarın ihaleye çıkarılacak.
Piyasada kilogram fiyatı 2 bin avro olan trüf mantarının ihalesinde, yaklaşık 80 kilogram olan ürünlerin açık artırması 505 bin liradan (6 bin 300 lira/kilogram) başlayacak. İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek.
Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde muhafaza edilen ürün için yapılacak ihale, ertesi gün saat 10.05'te sona erecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizleri yapılmış olan söz konusu ürünlerin ihale bedelinin, ihaleden sonra iki iş günü içerisinde ödenmesi gerekiyor.
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