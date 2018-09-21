Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu toplandı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştirilen ikinci İstişare Kurulu Toplantısı'nda Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Eximbank imkanlarının güçlendirilmesi, e-ticaret ve dijitalleşmeye ilişkin yapılan çalışmalarla özel sektör taleplerinin değerlendirildiği bildirildi.



Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulunun ikinci toplantısı dün Bakan Pekcan başkanlığında Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.



Toplantıya, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem katıldı.



Toplantıda ekonomi ve iş ortamıyla ilgili güncel konularla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP değerlendirildi.



Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Eximbank'ın imkanlarının güçlendirilmesi, e-ticaret ve dijitalleşmeye ilişkin çalışmalarla özel sektör talepleri de toplantıda ele alındı.



Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, kurul kapsamında oluşturulan çalışma grubunun önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini bildirdi. 300'e yakın sivil toplum kuruluşundan talep ve öneriler geldiğini belirten Pekcan, bu önerilere yönelik gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Pekcan, gündeme gelen yeni öneriler üzerine de yeni çalışma grupları oluşturabileceklerine işaret ederek, İstanbul'da 10-11 Ekim'de çeşitli Afrika ülkelerinden bakanlar ve temsilcilerin katılımıyla Afrika Forumu düzenleneceğini, bu kapsamda gerek Afrika ülkelerinde gerekse üçüncü ülkelerde iş birliği imkanlarının değerlendirilebileceğini vurguladı. Bakan Pekcan, daha çok iş insanının foruma katılması için STK'lere çağrıda bulundu.

