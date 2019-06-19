Ticaret Bakanı Pekcan: Yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar lira kredi desteği verilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Eximbank, bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği verecek." ifadelerini kullandı.
Pekcan, açıklamasında şunları kaydetti:
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