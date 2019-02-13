Ticaret Bakanı Pekcan: Fırsatçıların tahakküm kurmasına izin vermeyeceğiz

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından "Esnaf'ın Duası, Türkiye'nin Bekası" başlığıyla düzenlenen "Türkiye Esnaf Buluşması" etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Başkent Voleybol Salonu'ndaki etkinliğin açılışında, sermayesini alnının teriyle, bileğinin gücüyle birleştiren esnaf ve sanatkarın Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısının omurgası olduğunu söyledi.

Esnafın, ticarette sadece kar elde etmenin dışında toplumun refahını da ön planda tutan Ahilik Teşkilatı'nın günümüzdeki temsilcileri olduğunu dile getiren Pekcan, bunun temel ilkelerinin hilesiz iş, sağlam mal ve ölçülü kar olduğunu ifade etti. Pekcan, Ahi birliklerinin, bu ilkelere uymayanların "pabuçlarını dama atarak" cezalandırdıklarını da hatırlattı.

Bakanlık olarak Ahilik ilkelerine aykırı davrananlara karşı önlem aldıklarını belirten Pekcan, "Bu çerçevede iç piyasada spekülasyon oluşturarak tüketiciye zarar verenleri engellemek için denetimler yapıyoruz. Bu süreçte fırsatçılık yapanların alın teriyle kazananların üzerinde tahakküm kurmasına izin vermeyeceğiz. Dürüst esnaflarımız da bu adımlarımızda bize büyük destek veriyor." diye konuştu.

Pekcan, esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli yeni kredi imkanları gibi bir çok destek sağladıklarını, esnafı faize ezdirmediklerini ifade etti.

Pekcan, "Güçlü Esnaf Güçlü Ekonomi" vizyonu doğrultusunda esnafın rekabet gücünü artıracak adımlar attıklarını kaydederek, "Sizlerden (esnaf) gelen binlerce talebi değerlendirdik, bir kısmını karşıladık bir kısmını da ilgili kurumlara ilettik. Hepsini takip ediyor, sizlere geri dönüş yapıyoruz. Bakanlık olarak sizler adına atılacak her adımın takipçisi olmaya ve sorunlarınızı hızla çözmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Hedefimiz esnaf ve sanatkarımızı ihracatçı yapmak"

Türkiye’nin gelişmesini, yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmesini sağlayacak anahtarın daha fazla ve daha yüksek katma değerli ihracat olduğunu dile getiren Pekcan, "Bunun için esnafımızın da ihracatçı olması için destekler sağlıyoruz. Hedefimiz, esnaf ve sanatkarlarımızı yerel bir işletme olmaktan çıkarıp e-ticareti kullanarak ihracatçı yapmak" dedi.

Pekcan, bu kapsamda, esnafların ihracat kapasitesini artırmak amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik Pazarlama ve Markalaşma Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirterek, e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri verdiklerini kaydetti. Pekcan, "Sizlerden beklentimiz iç ticaretteki başarınızı dış ticarete de yansıtarak, ihracatımıza daha fazla katkı sunmanızdır. İnşallah bu hedeflerimizde de başarılı olacak, esnafımızı dünya pazarlarına açacağız." ifadelerini kullandı.

"Fiyatları yükselten ticari hayatı bozan aktörlerdir"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de hükümetin 900 yıllık ahilik kültürünün temsilcisi esnaf ve sanatkara her zaman destek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik dalgalanmada esnafın payının bulunmadığını dile getiren Palandöken, tanzim satış uygulamasının esnafa değil stokçulara zarar vereceğini söyledi.

Esnaf ve sanatkarın her zaman korunup kollanacağından emin olduklarının altını çizen Palandöken, şöyle konuştu:

"Sıkıntımız, kuralsız ticaret. Bir mahalleye 4 büyük marketin girmesi ve oradaki dokuyu bozması esnaf ve sanatkarın çalışma hayatını etkiliyor. Sermaye karşıtı değiliz ama kuralsızlığa karşıyız. Kasabaya, köye kadar girerek ticari hayatı bozan bu aktörler fiyatları yükseltiyor. Bir liraya alınan malın 10 liraya satılmasının sebebi budur. Haksız kazançlara karşı atılan adımları destekliyoruz ancak uzun vadede esnaf ve sanatkarın ticaretini engelleyen oluşumlara izin verilmemeli."

TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman esnafın yanında yer aldığını dile getirerek, esnaf ve sanatkarın ekonomik varlığın sigortası olduğunu belirtti.

Esnafın Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin faiz oranının yüzde 47'lerden yüzde 4'e kadar düşürüldüğüne dikkati çeken Akgül, "Esnafın kalp gözü açıktır. Neye, kime inanacağını çok iyi bilir. Devletine karşı şer odaklarının birleştiğini görürse yardıma koşar. Esnafımız rahat olsun, zira Cumhurbaşkanımız esnafın tekerine taş değdirmez. Esnafa zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmez." dedi.

Muhabir: Merve Özlem Çakır, Ayşenur Sağlam