Ticaret Bakanı Pekcan: Eximbank'ın döviz kredilerinde 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildiğini bildirdi.

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