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Ticaret Bakanı Pekcan: Eximbank'ın döviz kredilerinde 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi

Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildiğini açıkladı.

Ekonomi 16.12.2019, 11:59
Ticaret Bakanı Pekcan: Eximbank'ın döviz kredilerinde 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildiğini bildirdi.

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#ekonomi
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