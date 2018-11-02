THY'nin basında çıkan haberler hakkında açıklaması

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları AO (THY), basında İstanbul Havalimanı'ndan hisse almak için harekete geçtiği hakkındaki haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, 31 Ekim tarihinde medyada çıkan habere ilişkin olarak, şu ifadelere yer verildi: "Haberde, ortaklığımızın İstanbul Havalimanı'ndan hisse almak için harekete geçtiği ve New York JFK Havalimanı'nın da 1 numaralı terminalinde ortak olarak yer alabileceği ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir. Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, halihazırda söz konusu havalimanlarına ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi yahut kararı bulunmamaktadır."