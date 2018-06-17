THK binlerce gence ücretsiz havacılık kursu veriyor

ANKARA (AA) - Arife Yıldız Ünal - Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitesi, uçuş akademisi, 380 şubesiyle bünyesinde yaklaşık 2 bin çalışanı bulunan THK'nin milletten aldığı yardımlarla faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.

Kurumun, devlet bütçesinden hiçbir pay almadan, Türk milletinin destek ve yardımlarıyla havacılık ve eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Atılgan, "THK, her yıl 60 binden fazla gence verdiği ücretsiz havacılık kurslarıyla gökyüzüne yeni kanatlar kazandırıyor. Havacılık hassas ve pahalı bir iş. Milletin desteğiyle bu eğitimleri ücretsiz vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

THK tarafından verilen eğitimlerin, uluslararası havacılık standartlarına göre düzenlendiğini kaydeden Atılgan, "Havacılık faaliyetleriyle gençlerimizin milletini ve ülkesini seven, çevre bilinci yüksek, sosyal sorumluluk anlayışı gelişmiş, iyi vatandaşlar olarak yetişmesine katkıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Atılgan, "Gençler, rüzgar yardımıyla motorsuz uçakla uçmayı öğrenmek ve pilotluğa ilk adım için planör, kuşlarla dans etmek için paraşüt, uçmayı öğrenmek için yamaç paraşütü, yamaçlardan kuşlar gibi süzülmek için yelken kanat, kendi yaptı uçağı uçurmanın keyfini çıkarmak için model uçak gibi kurslara davet ediyor." diye konuştu.