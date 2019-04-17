TGDF gıda mühendisliği öğrencileriyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) 10. Gıda Mühendisleri Öğrenci Kongresi'nde gıda mühendisliği öğrencileriyle bir araya gelecek.



TGDF'den yapılan açıklamaya göre, 26 üye derneği ile Türkiye gıda ve içecek sanayinin en büyük temsilcisi konumundaki federasyon, 10. Gıda Mühendisleri Öğrenci Kongresi'nde gıda mühendisliği öğrencileriyle buluşacak.

Her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşen kongreye, bu yıl Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliği yapacak. TGDF desteğiyle gerçekleştirilecek kongre, 25-26 Nisan'da düzenlenecek.

Türkiye gıda sektöründen isimler ile gıda konusunda uzman akademisyenler, Türkiye’nin dört bir yanından kongreye katılacak gıda mühendisliği öğrencileri ile bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu, "Kongre ile ana hedefimiz; öncelikle geleceğimizi emanet edeceğimiz sevgili gençlerimizi, bilim insanlarımız ve özel sektör temsilcileri ile bir araya getirmek ve onların hayata daha sağlam adımlar atmalarına önderlik etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dayısoylu, kongrenin, gıdanın; bilim ve teknoloji, biyoteknoloji, mikrobiyoloji ve toksikoloji, mevzuat ve uygulamalarının yanı sıra mühendislik, ambalajlama, yenilikçi yaklaşımlar, lojistik, pazarlama, dünya trendleri gibi önemli konuları kapsayacağını bildirdi.

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik de federasyon olarak kongreye tam destek verdiklerini belirterek, sektör olarak hedeflerinin geleceğin mühendislerine hayata dair sınavların ipuçlarını vermek olduğunu kaydetti.

Kongrenin ardından 27 Nisan’da kongre katılımcıları için düzenlenen teknik gezi kapsamında Kervanhan Dondurmalarının tesisleri gezilecek. Kongre programı, Başkonuş Yaylası gezisi ile sona erecek.