ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yılın 8 ayında 27 bin 575 olan zincir market sayısının bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artışla 30 bin 332'ye çıktığını belirterek, "Söz konusu dönemde kapanan esnaf iş yeri sayısı da 64 bin 305'ten 71 bin 825'e çıkarak yüzde 11 arttı. AVM ve zincir marketlerin kuralsız açılışları küçük esnafı günden güne yutuyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de en fazla nüfusa ve esnafa sahip ilk 5 ilin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa olduğunu ve buralardaki esnafın nüfusa oranının zincir market sayısı arttıkça azaldığını bildirdi.

Geçen yılın 8 ayında 27 bin 575 olan zincir market sayısının bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artarak 30 bin 332'ye çıktığına işaret eden Palandöken, "Söz konusu dönemde kapanan esnaf iş yeri sayısı da 64 bin 305'ten 71 bin 825'e çıkarak yüzde 11 arttı. AVM ve zincir marketlerin kuralsız açılışları küçük esnafı günden güne yutuyor. Zincir marketler kuralsız ve sürekli açılırken, ekmeğini böldükleri esnaf da kepenk kapatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, AVM ve zincir marketlerin yarattığı haksız rekabet ortamında esnafın korunması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şehir merkezlerinin ortalarına açılan alışveriş merkezleri, her mahallede, her sokak başına açılan zincir marketler esnafın varlığını her geçen gün tehdit ediyor. Perakende Yasası güncellenerek, tam olarak uygulanmalı. Bu açılışlara artık kural getirilmeli. Esnaf az sermayesiyle sokakların ve caddelerin vazgeçilmezi, bekçisidir. Terzi, bakkal, kasap, manav, kuaför, berber esnafı artık bu büyük sermayelerle başa çıkamıyor. Esnafın olmadığı caddeler, mahalleler düşünülemez. Bu haksız rekabet ortamında ayakta kalmaya çalışan esnaf korunmalı."