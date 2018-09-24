ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, otomotiv sektöründe özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesi kararının sektörü rahatlatacağını belirterek, ekonomiyi canlandırmak için vergi indirimleriyle tüketimin artırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, döviz kurlarındaki dalgalanma ve faiz oranlarının artışından dolayı tüketici güven endeksinin eylülde 9 puan düştüğünü anımsattı.

Bu kapsamda, ekonomiyi yeniden canlandırmak için tüketimin artırılmasına yönelik tedbirler alınması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, otomotiv sektöründeki vergi düzenlemesinin bunun için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Palandöken, otomotiv sektöründe ÖTV matrah limitlerinin yeniden belirlenmesi kararının sektörü rahatlatacağına işaret ederek, kur artışından en fazla etkilenen sektörlerden olan otomotiv satışlarında geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 53 kayıp yaşandığını aktardı.

Ekonomiyi canlandırmak için vergi indirimleriyle tüketimin artırılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Tüketim üzerinden alınan vergilerde oranları indirmek her zaman vergi gelirlerini azaltmaz, aksine artırır. Bir ürün ne kadar çok satılırsa vergiden elde edilen gelir de o oranda artar. Satışı olmayan ürünün vergisi de olmaz. Hem ekonomiyi canlandırmak hem de Hazine'nin gelirlerini artırabilmek için tüketim üzerinden alınan vergilerde geçici ve büyük bir indirim yapılması kaçınılmaz. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya gibi sektörlerde yapılacak geçici süreli vergi indirimi ekonomiyi büyük ölçüde canlandıracaktır."



