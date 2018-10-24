TESK'ten vergi indirimi talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yılki vergi indirimlerinin başarıyla uygulandığını belirterek, "Bu yılı da en az zararla kapatmak için yıl başına kadar beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) indirimleri kaçınılmaz oldu." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, beyaz eşya ve mobilya sektöründe vergi indirimi talebinde bulundu.

Dolar kurundaki artışla beyaz eşyaya yapılan zamların satışları düşürdüğüne dikkati çeken Palandöken, "Geçen yıla göre beyaz eşya satışları yüzde 16 oranında azalırken sadece eylülde satışlar yüzde 37 düştü. Bu satışları artırmak ve enflasyonla mücadelede başarılı olmak için beyaz eşya sektöründe yapılan kampanyalar yeterli değil. Beyaz eşya satışlarında geçen yılın seviyesine ulaşmak için 2017'de başarıyla uygulanan kısa süreli ÖTV indirimi yeniden getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, beyaz eşya ve mobilya sektörüne yönelik vergi teşvikleriyle geçen yılki büyüme oranının yeniden yakalanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yılı en az zararla kapatmak için yıl başına kadar beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde ÖTV ve KDV indirimleri kaçınılmaz oldu. Geçen yılki vergi indiriminden faydalanamayanlar, eski beyaz eşya ve mobilyalarını değiştirerek yeni teknolojiye sahip ürünleri satın almak için vergi indirimi bekliyor. Miadı dolmuş ev eşyalarının yenilenmesi sektörü canlandıracağı gibi enerjide de tasarrufu sağlayacaktır. Öte yandan, bu sektörlerde yapılacak vergi indirimleri yeni evlenecek çiftlerin de yolunu açacaktır."