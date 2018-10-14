TESK'ten tasarruf fırsatı vurgusu

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kamu ve özel sektörün tasarruf oranlarının artırılmasını orta ve uzun vadede sürdürülebilir bir büyümeyi yakalamak için çok önemli buluyorum." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, lüks ve ithal ürünlere olan talebin azaltılması gerektiğini bildirdi.

Ekonomide konjonktürel bozulmalara karşı yapılan müdahalelerin mutlaka bir yan etkisinin olacağına dikkati çeken Palandöken, "Bakmamız gereken nokta, yapılan müdahale ile elde edilen sonucun ekonomiyi bu müdahalenin yan etkilerinden daha olumlu bir noktaya taşıyıp taşımadığıdır. Kamu ve özel sektörün tasarruf oranlarının artırılmasını orta ve uzun vadede sürdürülebilir bir büyümeyi yakalamak için çok önemli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, orta ve uzun vadeli büyümede tasarrufun etkisinin yüksek olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yeterince tasarruf oranına sahip bir ülke olsaydık maliyet enflasyonundan kaynaklanan fiyat artışları bizi bugün olduğu kadar etkilemeyebilirdi. Bu nedenle, yaşadığımız ekonomik sıkıntıyı tasarruf oranlarımızı yükseltebilmek için bir fırsat olarak görüyorum. Ancak yüksek kurlardan ithal ve lüks ürünlere olan talebimiz hiç azalmadan devam ederse bunun yangına körükle gitmekten bir farkı kalmaz."