ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yöresel ürünlerin tanıtımı için düzenlenen etkinliklerde esnaftan stant kirası alınmaması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yüksek stant kiraları yüzünden ülke genelindeki yöresel ürünlerin yeterince tanıtılamadığını ifade etti.

Söz konusu ürünlerin tanıtımı için düzenlenen etkinliklerde esnaftan stant kirası alınması uygulamasının kaldırılmasını isteyen Palandöken, "Aksi takdirde hasılatını çıkaramayan esnaf, tanıtım günlerine gidemiyor. Yöresel ürünler yeterince tanıtılamadığı için iç ve dış pazarda satış yapılamıyor. Esnaf ve sanatkara yerel yönetimler destek vermeli ki yöresel ürünlerimiz daha çok tanıtılıp dünyaya açılabilsin. Bunun için de ilgili bakanlıklar yöresel ürün üreticilerini mutlaka desteklemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde gerçekleştirilen tanıtım günlerinde esnafın stantlara yüksek kira bedelleri ödediğine dikkati çeken Palandöken, bu durumun satış fiyatlarını da artırdığı için vatandaşların ürünlere ilgi göstermediğini aktardı.

Palandöken, Türkiye'nin birçok yöresel ürüne sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizin hem ülke içinde hem de ülke dışında tanıtımı çok önemli. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, köylerine bile gidecek vakit bulamazken yöresel ürünleri maalesef tanıyamıyor. Bu yöresel ürünlerin tanıtımı için özellikle belediyeler ile diğer kamu kurumları tarafından tahsis edilen yerlerde hemşehri dernekleri tarafından düzenlenen organizasyonlar çok etkili bir yöntem. Esnafımız bu tür tanıtım günlerinde kazandığı müşterilerine daha sonra sürekli satış yapabiliyor."