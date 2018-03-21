ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM'ler, büyük marketler ve sosyete pazarlarının daha önce sınırlama getirilmesine rağmen, personel taşımak için aldıkları ruhsatla müşteri taşıdıklarını savunarak, "Dolmuşçu, taksici, halk otobüsçü esnafı bu durumdan büyük zarar görüyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, sosyete pazarları, AVM'ler ve büyük marketlerin müşteri çekmek için usulsüz taşımacılık yaptığını iddia etti.

Dolmuş, taksi ve halk otobüsü esnafının bu durumdan büyük zarar gördüğünü belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Denetimler sıklaştırılmalı ve taşımacı esnafımız üzerindeki haksız rekabet bir an önce engellenmeli. AVM yönetimleri, taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmalı. Periyodik aralıklarla hareket edip adeta taşımacı esnafa rakip olarak çalışıyorlar. Bu servislerin sayısı ve ulaşım ağları da günden güne genişliyor. Maalesef bu konudaki denetimler yetersiz kalıyor. Sorunu daha önce de gündeme getirdik, bazı düzenlemeler yapıldı ancak personel taşımacılığı adı altında müşteri taşımaya devam ediyorlar."