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TESK'ten 'sahte Milli Piyango bileti' uyarısı
TESK Genel Başkanı Palandöken, Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli." uyarısında bulundu.
Ekonomi 14.12.2019, 13:51
ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerin yaklaşık 3'te 1'inin şimdiden satıldığına dikkati çekti. Biletlere olan talebin bu alanda yapılabilecek sahtekarlıklara da neden olabileceğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:
Palandöken, "korsan" diye tabir edilen satıcılara itibar edilmemesi gerektiğine de işaret ederek, biletlerin damga ve kaşesine dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.
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