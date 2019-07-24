TESK'ten modern kurban kesim yerleri çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala özellikle büyükşehirlerdeki kurban kesim yerlerinin talebi karşılamadığını belirterek, "Sıcak havalarda yerel yönetimlerin modern ve hijyenik kurban kesim alanlarının kapasitesini artırması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, artan nüfus nedeniyle mevcut kurbanlık kesim alanlarının yetersizliğine dikkati çekti.

Kurban Bayramı öncesinde modern ve hijyenik kurban kesim alanlarının tesis edilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın büyükbaş ve 2 milyonu aşkın küçükbaş hayvan kesildi. Bu yıl da büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere toplamda 3-3,5 milyona yakın kurbanın kesilmesi bekleniyor. Ancak birçok büyükşehirde kurulan kurban kesim alanları vatandaşların talebini karşılamıyor. Sıcak havalarda yerel yönetimlerin modern ve hijyenik kurban kesim alanlarının kapasitesini artırması çok önemli. Yazın sıcak havalara denk gelen Kurban Bayramı'nda kesim, deri yüzme ve etlerin parçalanıp saklanması zorlaşıyor. Bu kapsamda soğuk hava deposuna sahip, lavabo, tuvalet, kantin ve dinlenme yerleri gibi sosyal alanları olan modern ve hijyenik kesim alanları artırılmalı."



Palandöken, kurbanlıkların doğru şartlarda kesim alanlarına taşınabilmesi için ücretsiz servis hizmeti verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.