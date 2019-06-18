ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜİK tarafından yüzde 25,2 olarak açıklanan genç işsizlik oranının ancak mesleki eğitimle düşeceğini belirterek, "Çünkü en iyi okullarda okumak kadar, bir zanaat öğrenmek ve mesleki teknik eğitim almak da önemlidir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, işsizliğin artmaması için gençleri mesleki eğitime yönlendirmek gerektiğini bildirdi.

TÜİK verilerine göre yüzde 25,2 olan genç işsizlik oranının ancak mesleki eğitimle düşebileceğine dikkati çeken Palandöken, "Çünkü en iyi okullarda okumak kadar, bir zanaat öğrenmek ve mesleki teknik eğitim almak da önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, nitelikli eleman açığının ancak mesleki eğitimle giderilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birçok sektörün, esnafımızın, sanayicimizin ihtiyacı olan ara elemanlar mesleki eğitim ile karşılanır. Ahilik kültürünün devam etmesi, işsizliğin azalması, ekonominin ara eleman açığının kapatılması için mesleki eğitimin kalitesi artırılmalı ve gençler mesleki eğitime yönlendirilmeli. Mesleki eğitimin öneminin her zaman altını çiziyor ve bu konuda Konfederasyon olarak desteğimizi sağlıyor, çalışmalarımızı yapıyoruz."











