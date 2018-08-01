TESK'ten kermes uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hayır amaçlı kurulan ve vergi mükellefi olmayan kermeslerin esnafımız üzerinde haksız rekabet oluşturmasının önüne geçilmeli. Kermeslerin ticari işletmeye dönmesi engellenmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, çeşitli dernek ve vakıflar tarafından kurulan kermeslerin, 3 günlük yasal izin süresini aşarak esnafla rekabet eder hale geldiğine dikkati çekti.

Esnaf ve sanatkarın sosyal yardımlaşma konusunda her zaman duyarlı davrandığını belirten Palandöken, "Hayır amaçlı kurulan ve vergi mükellefi olmayan kermeslerin esnafımız üzerinde haksız rekabet oluşturmasının önüne geçilmeli. Kermeslerin ticari işletmeye dönmesi engellenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, tatil sezonu nedeniyle genellikle okul bahçelerinde düzenlenen kermeslere yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayarak, kermes çadırlarının vergi mükellefi olmadığı için kayıt dışı ekonomiyi de artırdığını kaydetti.



