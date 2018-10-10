ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, paraya ihtiyacı olan esnafın "kara liste"de yer aldığında bankadan kredi çekemediğini belirterek, "Bu durumda da tefecilere gün doğuyor. Esnafı tefecilere mecbur bırakan sistemin düzeltilmesi ve etkin bir sicil affı getirilmesi şart." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın vergi borcu olduğunda, çevresindeki AVM ve zincir marketlerle uğraşırken iş yeri ya da kendi ihtiyacı dolayısıyla para sıkıntısı çektiğinde, bu durumların tefeciler için büyük fırsat haline geldiğine dikkati çekti.

Bankaların kara liste uygulamasının, tefecilerin türemesine neden olduğunu savunan Palandöken, "Paraya ihtiyacı olan esnaf kara listede olduğunda bankadan kredi çekemiyor, son çare tefecinin eline düşüyor. Bu durumda da tefecilere gün doğuyor. Kafalarına göre faiz uygulayan tefeciler bir ay yüzde 20, diğer ay yüzde 50 gibi uçuk faizlerle esnafı soyuyor. Bu tamamen kan emiciliğidir. Esnafın zaten aldığı paranın 2-3 katını ödeyebilecek durumu olsa, ilk aldığı paraya ihtiyaç duymaz. Bu yüzden her gün tehditlerle karşı karşıya kalan, iflas eden, ailesiyle arası bozulan, depresyona giren birçok esnafımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnafa yönelik kredi imkanları bulunmasına rağmen, kara liste sebebiyle bunlardan yararlanamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esnafımız, sermayesi az olduğundan ekonomik dalgalanmalardan da en çok etkilenen kesim. Hal böyle iken geçmişte borçlarını ödeyemediğinde kara listeye alınmış oluyor. Tüm borçlarını temizlese bile kara listede görünüyor. 2003, 2009 ve 2017 yıllarında 3 kez sicil affı çıkarıldı fakat bunu görmezden gelen bankalar oldu. Esnafı tefecilere mecbur bırakan sistemin düzeltilmesi ve etkin bir sicil affı gelmesi şart. Esnafın krediye ulaşarak işlerini düzeltmesi, yanında eleman çalıştırarak doğrudan istihdama da katkı sağlar. Esnafın bankalar ile tefeciler arasında sıkışıp kalmasına göz yumulmamalı."