TESK'ten hayvanların ücretsiz aşılanmasına destek

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanan hayvanlara yönelik ücretsiz aşılama uygulamasının, üreticinin girdi maliyetlerini düşürerek buzağı ölümlerini azaltacağını belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların doğumdan ölüme kadar kontrol ve denetim altında olması gerektiğine işaret ederek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanan hayvanlara yönelik ücretsiz aşılama uygulamasının hayvancılığa ivme kazandıracağını bildirdi.

Söz konusu uygulamanın üreticinin girdi maliyetlerini düşüreceğini ve buzağı ölümlerini azaltacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Her yıl yüz binlerce buzağıyı kaybediyoruz. Bu kaybı, ücretsiz veteriner hekimlik uygulamasıyla geri kazanırsak et ithalatına gerek kalmaz. Hayvancılıkta, tarımda olduğu gibi kendi kendimize yettiğimiz dönemlere döneriz. Ahırların hijyeni, hayvanların yaşadıkları ortamlar, aşı takvimleri denetim altında olduğunda kayıplar büyük oranda azalacaktır. Buna ek olarak aile besicilerine verilen desteğin de artırılmasıyla 2018, hayvancılıkta önemli bir aşama kaydettiğimiz yıl olacaktır."