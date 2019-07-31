TESK'ten geri dönüşüm için depozito önerisi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin geri dönüşümde başarı sağlaması adına depozito uygulamasının önemine değinerek, "Atık şişelerin alüminyum, cam ve pet olması fark etmeksizin, depozito uygulamasıyla tüketicilerin bu ambalajları getirmesi sağlanmalı." ifadelerini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de 10 milyon ton plastik üretimi yapıldığını, bunun 4 milyon tonunun ambalaj olarak üretildiğini belirtti.
Plastik atık ithalatının ülkede her yıl arttığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin geri dönüşümde başarı yakalaması adına depozito uygulaması önemli. Atık şişelerin alüminyum, cam ve pet olması fark etmeksizin, depozito uygulamasıyla, tüketicilerin bu ambalajları getirmesi sağlanmalı. Geri dönüştürmediğimiz her plastik atık, hem çevremizi kirleterek sağlığımızı tehdit ediyor hem de ekonomiye büyük bir zarar veriyor."