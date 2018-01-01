TESK Genel Başkanı Palandöken:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, arabuluculuk uygulamasına ilişkin, "Arabulucular sayesinde sorunlar hem daha kısa sürede hem de mahkeme masraflarına gerek kalmadan daha az maliyetle çözülebilecek." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bugünden itibaren zorunlu hale gelen arabuluculuk sisteminin güçlenmesi için esnaf ve sanatkarlar olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Aralarında uyuşmazlık bulunan tarafların, sorunun çözümü için mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk sistemine başvuracaklarını ifade eden Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bağımsız ve tarafsız arabulucular sayesinde sorunlar hem daha kısa sürede hem de mahkeme masraflarına gerek kalmadan daha az maliyetle çözülebilecek. Bugünden itibaren zorunlu hale gelecek olan arabuluculuk sistemi büyük bir tasarruf sağlayacak. Uzun yıllar sonuçlandırılamayan iş davaları artık birkaç gün içinde çözüme kavuşturulabilecek."

Palandöken, ahiliğin temel felsefesi olan doğruluk, dürüstlük, kardeşlik ve toplumsal sorumluluk kavramlarının arabuluculuk sistemiyle yeni bir boyut kazanacağını kaydetti.