TESK Genel Başkanı Palandöken:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2000 yılı öncesi vergi ve oda kaydı olan fakat Bağ-Kur kaydı bulunmayanlardan yaşı gelen esnafa emeklilik hakkı tanınmalı. Bu durumda olan üyelerimize geriye dönük borçlanma hakkı bir kez daha verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, oda ve vergi kaydı bulunan, 2000 yılından önce esnaflığa başlayan yüz binlerce esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlikle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Esnaf ve sanatkarlara daha önce birkaç kez geriye dönük borç yapılandırma fırsatı verildiğini hatırlatan Palandöken, esnafın büyük çoğunluğunun ekonomik imkansızlıklar nedeniyle verilen sürede bunu yapamadığını ve düzenlemelerden faydalanamadığını bildirdi.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafın gözü kulağı, 4 Ekim 2000'den önceki vergi ve oda kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma hakkı sağlayacak yeni yasal düzenlemede. 2000 yılı öncesi vergi ve oda kaydı olan fakat Bağ-Kur kaydı bulunmayanlardan yaşı gelen esnafa emeklilik hakkı tanınmalı. Bu durumda olan üyelerimize geriye dönük borçlanma hakkı bir kez daha verilmeli. İşi öğrenmek ve zanaat edinmek için eğitim gören stajyer öğrencilerle çıraklara yapılan yarı zamanlı sigortalar da emeklilik sürecine dahil edilmeli. Erken yaşlarda çalışma hayatına başlayan esnaf ve sanatkar emeklilik hesabı yapılırken mağdur edilmemeli. Neticede çıraklık yapanlar da o süre zarfında tecrübe kazanmanın yanı sıra mal ve hizmet üretimine katkıda bulunuyor. Mesleki eğitimin en önemli parçası olan çırakların çalıştığı dönemlerin emekliliklerine sayılması için çalışmalar yapılmalı."