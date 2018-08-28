TEMFED'den konut kampanyasına destek

ANKARA (AA) - Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonundan (TEMFED) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı konutta indirim kampanyasına destek geldi.

TEMFED Başkanı Hacı Ali Taylan, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Kurum'un açıkladığı kampanyayı desteklediklerini belirtti.

Kampanyanın, piyasaların normal işlediği dönemlerde gerçekleşen satış rakamları göz önüne alındığında çok küçük çapta kaldığına işaret eden Taylan, "Küçük ve orta ölçekli müteahhit firmalarını, emlak firmalarını ve en önemlisi de alt gelir grubundaki vatandaşlarımızı destekleyecek ve piyasaları rahatlatacak geniş kapsamlı bir eylem planına acil ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, Haziran 2018 süresince devlet bankaları tarafından uygulanan yüzde 0,98 faizli konut kredileri uygulaması yeniden başlatılmalıdır. Tapu harç oranları totalde yüzde 2'ye çekilmelidir. Mevcutta yürürlükte olan kampanya sürelerinin uzatılmasının da sektöre ve ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.