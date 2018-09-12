Telsiz asgari sabit değerlerinde düzenleme

ANKARA (AA) - Telsiz ücretlerinde asgari sabit değer (SD) türleri artırıldı ve tutarları yeniden tespit edildi.

Kullanım Hakkı Ücretlerine İlişkin Asgari Değerlerin Belirlenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile Elektronik Haberleşme Kanunu'nun eki Telsiz Ücretleri Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek kararla telsiz kullanım hakkı ücretlerine ilişkin "Asgari Sabit Değer (SD)" tablosunda değişikliğe gidildi. SD tür sayısı 3'ten 5'e çıkarılırken, asgari sabit değer tutarları SD1 için 100 liradan 94,12 liraya, SD3 için 2 bin 500 liradan bin 207,11 liraya indirildi, SD2 için ise 20 liradan 32,8 liraya yükseltildi.

Öte yandan, Elektronik Haberleşme Kanunu'na ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinin "Telsiz Ruhsatname Ücretleri" ve "Telsiz Kullanma Ücretleri" başlıklarından sonra gelmek üzere "İşletmecilerin 18 Mayıs 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve ekinde belirtilen Frekans Kullanım Hakkı Ücretlerine tabi olan frekansların kullanıldığı telsiz sistemleri ile bu sistemlerine ait aboneleri/kullanıcıları hariç" ibaresi eklendi.

Asgari SD tutarları şöyle:

SD Tutar (TL) SD1 94,12 SD2 32,8 SD3 1.207,11 SD4 3.411,39 SD5 4.089,33