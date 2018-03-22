Telekomünikasyonun ilk kurumsal kira sertifika ihracı Kuveyt Türk’ten

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk Katılım Bankası, Superonline’ın finansman ihtiyaçlarını karşılamada alternatif faizsiz ürünüyle piyasadan kaynak temin etti.



Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk Katılım Bankası, 21 Mart'ta talep toplamasını gerçekleştirdiği 176 gün vadeli 125 milyon lira tutarındaki kira sertifikası ihracıyla Superonline’ın finansman ihtiyaçlarını karşılamada alternatif faizsiz ürünüyle piyasadan kaynak temin etti.

Açılamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, ihracın Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak faaliyetlerini yürüten KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin yatırımcılardan topladığı fonları yatırım vekaleti mekanizmasıyla Superonline'ye aktardığını ve fiber internet paketlerinden elde edilen gelirlerin sertifika sahiplerine dağıtılacağını ifade eden Uyan, "Telekomünikasyon sektörünün ilk işlemi olması nedeniyle ihracı başarılı bir şekilde kapattığımız için çok memnunuz. Bankaların kredi plasmanlarının yüksek seviyelerde seyrettiği ve birçok müşteride sınırlara yaklaştığı bu dönemde, sermaye piyasalarından da kaynak temin edilebileceğini göstermek bizim açımızdan önemliydi. Yatırımcı profillerine baktığımızda katılım bankacılığı prensiplerine uygun çalışan bireysel emeklilik ve portföy yönetim şirketlerinin talep oluşturduğunu görüyoruz. 19 farklı kurumdan 34 ayrı fonun katılım gösterdiği ihraçta 125 milyon lira talep toplanarak işlem kapanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uyan, katılım bankacılığı sektöründe bir ilki gerçekleştirerek 2015 yılında KT Portföy Yönetim AŞ’yi kurduklarını anımsatan Uyan, Türkiye’de katılım bankacılığı prensiplerine uygun çalışan bireysel emeklilik, sigorta ve portföy yönetim şirketlerinin varlığını önemsediklerini kaydetti.

Söz konusu şirketlerin yönettikleri fonlar sürekli olarak büyüdüğünü ifade eden Uyan şunları kaydetti:

"Bu nedenle sukuk alanında cesur adımlar atarak sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz. Bu şirketlerin yönettiği fonların büyümesine bağlı olarak kira sertifikası piyasasının da büyüyeceğini ve derinleşeceğini düşünüyoruz. Superonline için gerçekleştirdiğimiz ihracımızda da gördük ki satışların tamamı bu tip kurumsal nitelikli yatırımcılara yapılıyor. Hem bu fonların ihtiyacını karşılamak, hem de kurumsal müşterilerimizin sermaye piyasalarıyla yakınlığını artırmak için bundan sonra da kira sertifikası piyasasına katkı sunmaya devam edeceğiz."

