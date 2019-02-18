Teknosa'dan işletmelere özel satış atılımı

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarında ve İklimsa bayilerinde, teknoloji ürün ve hizmetlerini, işletmelere özel teklif ve zengin ödeme seçenekleriyle sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, kurumların teknoloji ihtiyaçlarına yanıt veren kurumsal satış organizasyonunu yeniden yapılandırdı ve mağazalarda da kurumsal satış hizmetine başladı.

Teknosa, sağlıktan eğitime, turizmden hizmete farklı sektörlerden tüm işletmeler için teknoloji ürün ve hizmetlerini, daha avantajlı fiyatlarla ve zengin ödeme seçenekleriyle sunacak.

İşletmeler, EFT/havale ve kredi kartının yanı sıra kiralama yöntemiyle 15 aydan 60 aya varan sabit ücretli taksit seçenekleriyle de ihtiyaç duyduğu teknolojilere sahip olabilecek.

Teknosa, kurumlara daha etkin hizmet sunmak için hayata geçirdiği B2B portal sayesinde bilgisayardan telefona, televizyondan küçük ev aletlerine kadar kurumların ihtiyaç duyduğu geniş ürün yelpazesi için anında özel teklifler oluşturabilecek.

12 şehirde 20 Teknosa mağazasında başlatılan kurumsal satış hizmeti, kısa sürede farklı lokasyonlara da yayılacak.





- "Kurumsal satış operasyonunu sahaya, ticari müşterilerimizin yakınına taşıdık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun, kurumların teknoloji ortağı olma vizyonuyla yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknosa'da uzun yıllardır merkezden yürütülen kurumsal satış operasyonunu bambaşka bir anlayışla sahaya, ticari müşterilerimizin yakınına taşıdık. Teknosa Kurumsal çatısı altında hızlı, ihtiyaca dönük hizmet verebilmek için kategori ve satış organizasyonumuzu yeniden yapılandırıp teknoloji yatırımı gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz B2B portal sayesinde mağazalarımız ve tedarikçilerimiz arasında teklif, sipariş, tahsilat, sevk gibi tüm süreçlerin otomasyonunu da sağladık. Şimdi, Teknosa mağazalarında her ölçekten işletmenin teknoloji ihtiyaçlarını en hızlı ve avantajlı şekilde karşılayabiliyoruz. Ayrıca, kurumsal iklimlendirme projelerinde uzman olan markamız İklimsa’nın 200’e yakın bayisi de işletmeleri bu sistem üzerinden uygun fiyatlı teknoloji ürünleriyle buluşturmaya başladı."