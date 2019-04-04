İSTANBUL (AA) - Teknosa Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, Sürdürülebilir Markalar Konferansı’nda “İyi Perakende” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, iyi yaşamı yeniden tasarlamak için çözümler, ürünler, hizmetler sunan lider markaların bir araya geldiği Sürdürülebilir Markalar Konferansı 2019’da "İyi Perakende" konulu panele katılımcı oldu.

Panelde, Teknosa Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu konuşma olarak yer aldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Bahçıvanoğlu, dijitalleşme ile gelen sürdürülebilir perakendeciliğe değinerek, omnichannel stratejisinin müşteri beklentilerine göre hizmet kalitesini ve hızını artırırken kaynakların verimli kullanma ve giderleri azaltmada önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

Teknosa olarak dijitalleşmeyi tedarik zincirinden başlayıp, ürünün son tüketiciye ulaşması ve satış sonrasını da kapsayacak şekilde ele aldıklarını belirten Bahçıvanoğlu, "Türkiye’nin en yaygın teknoloji perakendecisiyiz. 200'ün üstünde mağaza ile hizmet veriyoruz. Büyük veriden kaynakların etkin kullanımı ve buradaki kazanımların ölçümlenmesi için yararlanmak ajandamızın önemli bir maddesi. İş süreçlerinin dijitale taşınması ve mağazalarımızdaki uygulamaların çarpan etkisi bu oranda yüksek oluyor. Kağıt kullanımının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması için adımlar atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknosa.com'un dünya çapında bir e-ticaret platformu olan Hybris’e geçişini 2018’de tamamlayan Teknosa, envanter yönetiminden lojistik süreçlere kadar ekosistemi daha verimli hale getirerek, müşterilerine yüzde 70 daha hızlı, entegre ve kesintisiz bir online alışveriş deneyimi sunuyor.



