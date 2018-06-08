Teknoloji koleji Tink'te eğitim-öğretim yıl sonu töreni

İSTANBUL (AA) - Geleceğin teknoloji okuryazarlarını ve girişimcilerini yetiştirmek amacıyla kurulan teknoloji koleji Tink'in Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Demir, "Tink olarak, eğitimin gidişatını değiştirmek istiyoruz. Çünkü teknoloji hayatlarımızı çok etkiledi. Bu eğitimi de etkiledi. Ama biz bunu toplum için nasıl daha yararlı hale getiririz? Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Tink'in 2017-2018 eğitim-öğretim yıl sonu töreninde konuşan Demir, öğrencilerinin buradan mezun olduğunda Türkiye'yi ve dünyayı yönetecek bireyler olacağını söyledi.

Demir, 2017-2018 eğitim yılını tamamladıklarını belirterek, "Biz bu yola muhteşem bir takım ile çıktık. İyi bir ekibimiz olmasaydı başaramazdık. Bir sene içerisinde birçok başarı elde ettik. Tink olarak, eğitimin gidişatını değiştirmek istiyoruz. Çünkü teknoloji hayatlarımızı çok etkiledi. Bu eğitimi de etkiledi. Ama biz bunu toplum için nasıl daha yararlı hale getiririz? Bunun için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu arada, 16 kişilik Asya Liderlik Merkezi-Atlas Corps üyesi de Tink'in düzenlediği eğitim-öğretim yıl sonu törenine katıldı.





- "Bu ziyaretlerin sonucunda bir kitap yazılacak"





Asya Liderlik Merkezi-Atlas Corps Üyesi Selma Bardakçı, yaptığı açıklamada, "Gelen ekip, Harvard Üniversitesi mezunları tarafından kurulan Center for Asia Leadership... Merkezi Boston'da olan bir sivil toplum örgütü... Yaklaşık 13 ülke temsil ediliyor. The Eurasia Leadership Trek programı kapsamında geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ekibin 6 ülke ziyaret ettiğini, Türkiye'nin 3'üncü ülke olduğunu belirten Bardakçı, devamla şunları kaydetti:

"Bundan önce Gürcistan ve Azerbaycan'daydı. Moldova, Ukrayna ve Türkmenistan ziyaret edilecek. Profesyoneller, Harvard MIT ve School'dan geliyorlar, Boston bölgesinden... Çoğunluğu Türkiye'ye ilk defa geliyor. 4 gün Ankara'da programımız vardı, bugün ve yarın İstanbul'da son programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Meclis'te görüşmeler yapıldı. Üniversite ziyaretleri oldu. Bu ziyaretlerin sonucunda bir kitap yazılacak. Kitapta da 2-3 bölüm Türkiye'ye ayrılacak. Bu insanlar okullarında çalışmalarını yapıyorlar. Türkiye, bölge ile ilgili araştırıyorlar ama hiç kimseyle tanışmadan bunu anlamak çok da kolay değil. Dolayısıyla buraya gelip siyasetçilerle, iş adamlarıyla, bu bölgeyle ilgili kafa yoran karar vericiler bir araya gelip kendi sorularını soruyorlar, dinliyorlar ve öğreniyorlar."

Tink, teknolojiyi eğitimine, sosyal hayatına ve kariyerine entegre edecek gençleri, dijital yetkinlikler ve girişimcilik ruhu kazandırarak yetiştiriyor.



