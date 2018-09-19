ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), "Havalı bir fikrin mi var?" ve "Patent uzmanı ile buluş" sloganıyla yeni buluş ve fikirleri İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) taşıyor.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda 20 Eylül'de kapılarını açacak olan TEKNOFEST'te Kurumun stant kurarak danışmanlık hizmeti vereceğini söyledi.

TEKNOFEST'in önemli temalarından birinin patent olacağını belirten Asan, TÜRKPATENT'in, "Havalı bir fikrin mi var?" ve "Patent uzmanı ile buluş" sloganıyla yeni buluş ve fikirleri İstanbul'a taşıyacağını ifade etti.

Asan, TÜRKPATENT'in dört gün boyunca patent başta olmak üzere sınai mülkiyet haklarıyla ilgili sunacağı bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra katılımcılar için sürprizler hazırladığını dile getirdi.

Patentin milli teknoloji hamlesi için bir araç olduğuna işaret eden Asan, havacılık ve uzay teknolojilerini bugünki noktaya getiren en önemli unsurların başında 150 yılda ortaya konulan buluş ve patentlerin geldiğini söyledi.

Asan, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından geçtiğimiz temmuz ayında Bakanlığımızın yeni teşkilat şeması açıklandı. Bu şemaya göre TÜRKPATENT olarak Bakanlığımızın 'Milli Teknoloji Hamlesi ve Stratejik Dönüşüm Kolu' altında yer alıyoruz. Kurum olarak bu yapılanmanın içinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Nitekim Türkiye'nin savunma sanayinde ve havacılık alanında ortaya koyduğu başarıları ileriye taşıyacak olan Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısında sınai mülkiyet haklarının çok önemli bir araç olacağına inanıyorum. Yerli ve milli teknolojileri geliştirirken hem kendimiz çok sayıda buluş üreterek patent almalıyız hem de alınmış olan uluslararası patentlerdeki teknolojik bilgilerden sonuna kadar yararlanmalıyız."



- Patent Randevu Sistemi uygulanacak

Asan, Festival süresince "Havalı bir fikrin mi var?" "Patent uzmanı ile buluş" sloganıyla katılımcılara TÜRKPATENT standında bire bir patent danışmanlık hizmeti verileceğini belirterek, "TÜRKPATENT'in, üniversite öğretim üyelerine sunmuş olduğu Patent Randevu Sistemi, TEKNOFEST'e özel olarak havacılık ve uzay teknolojileri temalı gerçekleştirilecek. Ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen katılımcılar, fuar öncesinde ve fuar süresince taleplerini patentrandevu@turkpatent.gov.tr adresine iletebilecekler." dedi.

Kurumun, festival boyunca Patent Randevu Sistemi uygulamasından yararlanan 2 katılımcıyı Avrupa Patent Ofisi tarafından 8 Ekim'de Lüksemburg'da düzenlenecek "Uzay Teknolojileri ve Patent Konferansı"na göndereceğini bildiren Asan, TEKNOFEST'in son günü yapılacak çekilişle konferansa katılacak 2 kişinin belirleneceğini söyledi.